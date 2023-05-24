Netflix запретил бесплатно делиться аккаунтом с посторонними людьми

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Американская компания Netflix запретила бесплатно делиться аккаунтом с людьми, которые не входят в круг семьи. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на пресс-службу сервиса.



В сообщении отмечается, что учетную запись можно использовать только одним домохозяйством.

"Все члены семьи могут пользоваться Netflix, где бы они ни находились – дома, в дороге, на отдыхе – и пользоваться такими новыми возможностями, как передача профиля и управление доступом и устройствами", – рассказали в сервисе.

В стриминге добавили, что теперь поделиться аккаунтом с посторонним человеком можно за 7,99 доллара в месяц. При этом стандартный тариф на пользователя стоит 15,49 доллара в месяц. Также возможность поделиться аккаунтом недоступна пользователям с базовым и стандартным тарифами с рекламой, которые обходятся в 9,99 и 6,99 доллара в месяц соответственно.

Компанию основали в 1997 году, с 2013 года Netflix производит свои фильмы и сериалы.

Ранее сообщалось, что сервис прекратит доставку DVD-дисков после 25 лет работы. Общее количество доставленных Netflix DVD-дисков превышает 5,2 миллиарда копий. Подписку на сервис приобрели свыше 40 миллионов человек. На момент запуска бизнеса у компании было всего 925 дисков.

30 мая прошлого года Netflix подтвердил отключение платформы на территории России, объяснив это полным уходом с рынка. Представитель компании рассказал, что сервис до ухода с рынка дожидался окончания действия всех ранее оформленных в России предоплаченных подписок.