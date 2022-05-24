Москва 24: координатор "Лиза Алерт" расскажет, как искать потерявшегося ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

25 мая, в Международный день пропавших детей, в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Как ищут потерявшихся детей?"

Сколько детей теряется каждый год? Что делать, если ребенок не выходит на связь или не вернулся домой? Как поступить, если вы увидели потерявшегося ребенка? Об этом и многом другом расскажет координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Екатерина Гогина.

Смотрите прямую трансляцию 25 мая в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.