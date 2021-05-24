В ГД предложили ввести уголовное наказание за поддельные автономера

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В России за использование поддельных автомобильных номеров может грозить уголовная ответственность. Соответствующий законопроект готовят в Госдуме, сообщает газета "Известия".
Автором законопроекта стал глава комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документом предлагается внести поправки в статью 326 УК.
Также предлагается ввести ответственность за намеренное сокрытие автомобильных номеров, чтобы уйти от ответственности за нарушение ПДД. Наказанием могут стать обязательные работы до 300 часов или исправительные работы сроком до года.
Нилов напомнил, что в настоящее время за эти нарушения предусмотрено наказание в виде лишения прав от шести месяцев до года. Но это, по мнению депутата, не останавливает нарушителей ПДД.
"Чтобы не было так: заплатить и забыть, а, работая, подумать. Стричь кусты, убирать кладбища, мести улицы", – пояснил Нилов.
Ранее пленум Верховного суда РФ разъяснил, что поддельным следует считать автомобильный номер с любым искажением, допускающим неправильное прочтение. Как уточняется, это могут быть изменения, внесенные путем выдавливания, механического удаления символа, подчистки, подкраски.
Кроме того, к поддельным знакам относятся установленные в целях совершения преступления, а также те номера, которые были специально сняты с другого транспортного средства.
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