Медицинским работникам Москвы будут проводить тесты на наличие иммунитета к COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Все медицинские сотрудники, работающие в столичных учреждениях, пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что это коснется всех медиков – как работающих в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках.
"Мы будем использовать два вида экспресс-тестов, которые прошли испытания в городских больницах и показали хороший результат. В качестве материала для тестирования берется капля крови из пальца", – заявила Ракова.
Она подчеркнула, что экспресс-тесты не определяют, есть ли в крови вирус, – они выявляют иммуноглобулин, который позволяет не только сказать, болеет ли человек, но и определит, болел ли он ранее и выработаны ли у него антитела к инфекции.
Также заммэра рассказала, что на будущей неделе дополнительно увеличатся возможности по проведению лабораторных исследований. На коронавирус будут тестироваться пациенты всех стационаров, а не только специализированных.
Сегодня, по данным Анастасии Раковой, в городе выполняется более 18 тысячи анализов в сутки.
Ранее мэр Москвы рассказал, что в столице несколько десятков тысяч медицинских работников противостоят пандемии коронавируса. Собянин подчеркнул, что одной из главных задач является наличие достаточного количества профессиональных специалистов.
Также он рассказал о планах по увеличению количества коек в московских клиниках, предназначенных для больных коронавирусом. По словам Собянина, за одну-полторы недели столичный коечный фонд вырастет почти в два раза. Также глава города заметил, что московская медицинская система пока в состоянии бороться с распространением COVID-19.
Установленный в столице режим самоизоляции мэр Москвы считает оптимальным. Он привел пример развития событий в других странах, где после введения достаточно демократичных мер приходится применять войска для установления карантина.
1 959 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Москве за последние сутки. Таким образом, численность заболевших за все время медицинских наблюдений в столице составила 33 940 человек.
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