РПЦ может ограничить доступ прихожан в храмы

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В РПЦ не исключили возможность введения ограничения доступа в храмы в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает "Интерфакс".

В настоящий момент в патриархии не рассматривают такой вариант. Однако ограничение могут ввести, если появится соответствующее распоряжение правительства, касающееся пользования общественного транспорта и посещения публичных мест.

Кроме того, вопрос может быть рассмотрен в случае обращения региональных властей к местным представителям РПЦ. В таком случае инициатива ограничения доступа в храмы будет прорабатываться вместе с местным правящим архиереем.

Ранее РПЦ ужесточила санитарные правила во время проведения богослужений. Кроме того, в патриархии решили ввести возможность исповеди на дому для пожилых людей. Также в РПЦ раскритиковали московского протоиерея Андрея Ткачеа, вышедшего на службу в респираторе.

Ранее в ЛДПР призвали православную церковь прекратить проведение служб, молебнов и иных массовых мероприятий. В партии заявили, что это необходимо для предотвращения угрозы здоровью граждан на фоне пандемии коронавируса.

В России в настоящий момент зафиксировали 495 случаев заражения COVID-19. 290 из них приходятся на Москву. За последние сутки число зараженных в РФ увеличилось на 57 человек. В мире количество эпизодов инфицирования коронавирусом уже превысило 330 тысяч.