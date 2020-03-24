РПЦ может ограничить доступ прихожан в храмы

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В РПЦ не исключили возможность введения ограничения доступа в храмы в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает "Интерфакс".
В настоящий момент в патриархии не рассматривают такой вариант. Однако ограничение могут ввести, если появится соответствующее распоряжение правительства, касающееся пользования общественного транспорта и посещения публичных мест.
Кроме того, вопрос может быть рассмотрен в случае обращения региональных властей к местным представителям РПЦ. В таком случае инициатива ограничения доступа в храмы будет прорабатываться вместе с местным правящим архиереем.
Ранее РПЦ ужесточила санитарные правила во время проведения богослужений. Кроме того, в патриархии решили ввести возможность исповеди на дому для пожилых людей. Также в РПЦ раскритиковали московского протоиерея Андрея Ткачеа, вышедшего на службу в респираторе.
Ранее в ЛДПР призвали православную церковь прекратить проведение служб, молебнов и иных массовых мероприятий. В партии заявили, что это необходимо для предотвращения угрозы здоровью граждан на фоне пандемии коронавируса.
В России в настоящий момент зафиксировали 495 случаев заражения COVID-19. 290 из них приходятся на Москву. За последние сутки число зараженных в РФ увеличилось на 57 человек. В мире количество эпизодов инфицирования коронавирусом уже превысило 330 тысяч.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: