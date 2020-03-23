В ЛДПР предложили отменить мероприятия РПЦ из-за коронавируса

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ЛДПР призвала РПЦ приостановить службы и иные массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу партии

В ней подчеркнули, что большинство конфессий, представленных в России, адаптировались к карантинным условиям. Представители ЛДПР считают, что проведение служб в православных церквях угрожает здоровью прихожан и их близких.

"Пока что РПЦ продолжает службы, причастия, а верующие целуют иконы и мощи. Этого сейчас делать нельзя, нужно соблюдать строжайшие нормы карантина. Сегодня единственный способ остановить пандемию – это самоизоляция", – подчеркнули в пресс-службе ЛДПР.

Представители партии добавили, что проведение служб лишь способствует распространению вируса, поскольку люди собираются в одном помещении в большом количестве.

Из-за распространения COVID-19 ряд мер предприняло Духовное управление мусульман. Так, оно приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях Москвы.

В РПЦ также предприняли ограничительные меры во время службы. Так, теперь в конце литургии нельзя целовать крест, а санитарные нормы во время совершения таинств крещения, причастия и соборования ужесточены.

Депутат Виталий Милонов заявил, что вера в Бога послужит человечеству спасением от коронавируса. Тех, кто призывает запретить богослужения, он окрестил "сатанистами".

В Минске для защиты города от COVID-19 глава Белорусской православной церкви митрополит Павел окропил город святой водой.

В России в настоящий момент известно о 438 случаях заражения коронавирусом. 262 инфицированных обнаружили в Москве. За последние сутки в столице зафиксировали 71 новый случай заражения COVID-19. Всего в мире заболело коронавирусом более 292 тысяч человек.