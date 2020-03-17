Духовное управление мусульман приостановило пятничные и пятикратные молитвы в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях столицы из-за коронавируса. Об этом говорится на сайте организации.
"В Московской Соборной мечети, Исторической мечети Москвы и Мемориальной мечети "Шухада" на Поклонной горе приостанавливается совершение коллективных пятикратных и пятничных молитв до 10 апреля 2020 года включительно", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что свою деятельность также прекращает Культурный центр "Дар". Отмечается, что сроки могут быть продлены в зависимости от эпидемиологической ситуации.
В ближайшее время будет организована горячая телефонная линию по богословскому консультированию верующих по неотложным вопросам.
Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений, а также совершения таинств из-за распространения коронавируса.
Теперь в религиозных учреждениях предписывается отказ от целования креста по окончании литургии. Кроме того, будут ужесточены санитарные правила при совершении таинств. Речь идет о крещении, причастии и соборовании.
Помимо того, РПЦ решила временно прекратить работу воскресных школ, приходских секций и кружков. Новые правила будут сохраняться до улучшения эпидемиологической ситуации.
С 16 марта в столице действуют новые ограничения из-за увеличения случаев заражения коронавирусом. Теперь запрещено проводить любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.
По последним данным на 17 марта, в России заразились новым коронавирусом 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные. В Москве вирусом заразились 56 человек.
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