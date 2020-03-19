Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Депутат Виталий Милонов назвал веру в Бога спасением от коронавируса, а сторонников запрета богослужений – сатанистами, передает Агентство "Москва".
"Для меня, как для православного человека, абсолютно очевидно, что если мы поддадимся панике и отменим богослужения, то зачем Богу нас будет спасать, если мы откажемся от Бога", – подчеркнул парламентарий.
Он напомнил, что русские в тяжелые времена всегда обращались к господу, и свидетельством этого служит вся история России.
"Всегда вера в Бога помогала, пусть там либералы не хихикают. Они хихикают, потому что они не понимают этого. Потому что вера в их Бога – в сатану – не может принести никаких благих плодов", – добавил Милонов.
По его словам, либералы не понимают взаимосвязи значимости отказа от богослужений и распространения вируса, потому что они неверующие люди. Он отметил, что европейские страны, которые запрещают собираться в церквях, никого не спасут, а только навлекут на свою голову беду.
Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений, а также совершения таинств из-за распространения коронавируса.
Теперь в религиозных учреждениях предписывается отказ от целования креста по окончании литургии. Кроме того, будут ужесточены санитарные правила при совершении таинств. Речь идет о крещении, причастии и соборовании.
Помимо того, РПЦ решила временно прекратить работу воскресных школ, приходских секций и кружков. Новые правила будут сохраняться до улучшения эпидемиологической ситуации.
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ, в свою очередь, приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях столицы из-за коронавируса. Ограничение будет действовать до 10 апреля 2020 года включительно.
С 16 марта в столице действуют новые ограничения из-за увеличения случаев заражения коронавирусом. Теперь запрещено проводить любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.
Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.
Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло. Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
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