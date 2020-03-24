В РПЦ раскритиковали протоиерея, вышедшего на службу в респираторе

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Расстрига"
В Московском патриархате назвали неуместной иронию на тему коронавируса от столичного протоиерея Андрея Ткачева. Священнослужитель вышел на службу в респираторе, сообщает РИА Новости.
"И на сей счет есть желающие поиронизировать. Многим сейчас не до смеха, например, в Италии, Испании, Франции, Германии", – заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
В воскресенье, 22 марта, настоятель храма Василия Великого в Одинцовском районе Подмосковья, протоиерей Андрей Ткачев вышел на проповедь в респираторе, чем насмешил прихожан. Видео произошедшего попало в Сеть.
Сам священнослужитель объяснил свои действия желанием поиронизировать над теми, кто "беснуется" из-за коронавируса.
За сутки в Москве подтвердили еще 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. За последние сутки в РФ выписаны пять пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, всего выздоровели 22 человека.
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. За последние сутки зарегистрировано 57 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 14 российских регионах.
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