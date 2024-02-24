Большинство россиян заявили, что ощущают профессиональный подъем весной

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Больше трети (39%) граждан РФ признались, что чувствуют профессиональный подъем весной. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного сервисом "Авито Работа".

При этом 30% респондентов считают, что для карьерных достижений лучше подходит летний период, 15% заявили, что их работоспособность повышается осенью, а еще 7% назвали зиму.

Также результаты опроса показали, что жителей Санкт-Петербурга мотивируют новые карьерные начинания, респондентов из Ростова-на-Дону воодушевляет поддержка семьи и друзей, а краснодарцев – любимое увлечение.

Каждый десятый настроен на новые достижения во время переобучения и заботы о ментальном здоровье.

Ранее стало известно, что специалисты до 34 лет чаще приходят на работу с опозданием. Согласно данным социологического исследования, 65% россиян никогда не опаздывают, в то время как 18% опрошенных поделились, что бывают непунктуальны несколько раз в год. Еще 6% делают это несколько раз в неделю.



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