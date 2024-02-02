Россияне рассказали об оправданиях в случае опоздания на работу

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Сотрудники до 34 лет чаще приходят на работу с опозданием. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на данные социологического исследования.

Среди респондентов 65% заявили, что никогда не опаздывают. 18% опрошенных рассказали, что бывают непунктуальны очень редко – несколько раз в год. При этом каждый двадцатый опаздывает несколько раз в месяц. Еще 6% делают это несколько раз в неделю.

Россияне рассказали о том, какие оправдания они используют, чтобы объяснить свое позднее появление на рабочем месте. Так, чаще всего они жалуются на общественный транспорт или загруженный трафик на дорогах. При этом замечаний к работе транспорта стало больше за два последних года.

Также результаты опроса показали, что 78% могут опоздать не более чем на 15 минут. Каждый одиннадцатый приходит на полчаса позже, а 2% – на час и более. Женщины реже мужчин признаются в опозданиях.

Ранее сообщалось, что почти треть россиян принимают окончательное решение о выборе работодателя по наличию пакета ДМС. Для 82% опрошенных он стал приоритетным.

По мнению участников опроса, в пакете должны присутствовать распространенные опции. Так, 45% респондентов подчеркнули, что хотят получить возможность лечения в надежных клиниках, 58% россиян – стоматологические услуги.



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