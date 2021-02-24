Роспотребнадзор отметил стабилизацию ситуации по COVID-19 в странах СНГ

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Роспотребнадзор отметил стабилизацию ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19 в странах СНГ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В целом в странах СНГ отмечается стабилизация ситуации с коронавирусом. Число новых случаев снижается, чему способствует сохранение высоких показателей тестирования и соблюдение необходимых профилактических мер, а также прививочная кампания", – говорится в сообщении.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил, что третья волна коронавируса завершилась. По его словам, она пришлась на период после январских праздников.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 111,4 миллиона случаев заражения, свыше 2,4 миллиона человек скончались.

В России выявлено 4 200 902 случая COVID-19, вылечились 3 751 562 человека, скончались 84 430.