Старейший практикующий хирург России умерла на 93-м году жизни

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В Рязани на 93-м году жизни умерла хирург-проктолог Алла Левушкина. За 67 лет трудовой деятельности она провела более десяти тысяч операций, сообщает РИА Новости.

"Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь тяжелой утраты", – говорится в заявлении областного Минздрава.

Левушкина начала свою работу врачом санавиации, потом была хирургом, затем стала специализироваться на проктологии.

Последние годы она уже не оперировала, но консультировала и проводила амбулаторный прием.

В 2015 году медик получила премию "Призвание" в номинации "За верность профессии".

Прощание с Аллой Левушкиной состоится в субботу, 25 января, в 14:00 в здании патологоанатомического отделения ГКБ № 11 в Рязани.