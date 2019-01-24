РХТУ, МГУ и РАН проведут совместный химический диктант

Российский химико-технологический университет имени Менделеева совместно с Московским государственным университетом и Российской академией наук проведут в 2019 году химический диктант. Об этом сообщил ректор РХТУ, вице-президент Российского союза химиков Александр Мажуга.
"В этом году мы с МГУ решили объединить наши усилия, чтобы был больший охват, большее количество ребят. И я думаю, что в этом году мы сделаем вместе с МГУ и РАН диктант, который будет посвящен периодической таблице", – сказал Мажуга на пресс-конференции, посвященной 150-летию открытия периодической таблицы Менделеева, передает Агентство "Москва".
Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2019 год Международным годом таблицы Менделеева.
Всероссийский химический диктант прошел в 2018 году 12 мая. Центральной площадкой для его проведения стал химфак МГУ. Также химический диктант прошел на 460 площадках в 71 регионе РФ.
Ранее в январе координатор акции "Тотальный диктант", заместитель руководителя школы филологии НИУ ВШЭ Мария Равинская рассказала, как написать "Тотальный диктат" на хорошую оценку.
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