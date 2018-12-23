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08:22

Снежная и облачная погода ждет москвичей в воскресенье

общество погода

08:22

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Облачно и снежно будет в столице в воскресенье, 23 декабря, сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздухе в Москве составит -5...-7 градусов, по области – до -10. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Врачи предупредили, что это может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей и людей с некоторыми хроническими заболеваниями. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.

За эти выходные сугробы могут подняться до отметки в 27–29 сантиметров. В воскресенье прогнозируют пять–шесть миллиметров осадков.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что за декабрь в городе выпало около 45 сантиметров осадков – это почти месячная норма. По его словам, до конца года ожидается еще 15 сантиметров, которые выпадут в основном в ближайшие дни.

Около восьми тысяч единиц техники очищают улицы от снега. В связи с непогодой горожанам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.

В транспортном комплексе рекомендуют пересесть на городской общественный транспорт. На дорогах работают 14 экипажей Дорожного патруля. Они буксируют увязших в сугробах, помогают с мелкими неисправностями и оформляют европротоколы.

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