Снежная и облачная погода ждет москвичей в воскресенье

Облачно и снежно будет в столице в воскресенье, 23 декабря, сообщает портал "Метеоновости".
Температура воздухе в Москве составит -5...-7 градусов, по области – до -10. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
Атмосферное давление в середине дня достигнет 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Врачи предупредили, что это может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей и людей с некоторыми хроническими заболеваниями. Относительная влажность воздуха около 80 процентов.
За эти выходные сугробы могут подняться до отметки в 27–29 сантиметров. В воскресенье прогнозируют пять–шесть миллиметров осадков.
Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что за декабрь в городе выпало около 45 сантиметров осадков – это почти месячная норма. По его словам, до конца года ожидается еще 15 сантиметров, которые выпадут в основном в ближайшие дни.
Около восьми тысяч единиц техники очищают улицы от снега. В связи с непогодой горожанам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.
В транспортном комплексе рекомендуют пересесть на городской общественный транспорт. На дорогах работают 14 экипажей Дорожного патруля. Они буксируют увязших в сугробах, помогают с мелкими неисправностями и оформляют европротоколы.
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