В Ростехнадзоре заявили о высоком уровне промышленной безопасности Московского НПЗ

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Плановые учения по промышленной безопасности прошли на Московском нефтеперерабатывающем заводе. По итогам учений МЧС и Ростехнадзор подтвердили высокий уровень безопасности на предприятии, сообщает пресс-служба МНПЗ.

В учениях были задействованы более 80 специалистов и 24 единицы техники. На практике были отработаны вопросы взаимодействия специалистов предприятия с городскими пожарными.

"Впервые на учениях такого масштаба реальную помощь профессиональным спасателям оказывали добровольные пожарные Московского НПЗ. Спасатели использовали современную технику, в том числе пеноподъемники для работ на высоте. Прошла проверку работа автоматизированных систем противопожарной защиты", – сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что специалисты успешно отработали действия по ликвидации нештатной ситуации и провели испытания новых образцов техники и снаряжения.

"Московский НПЗ подтверждает высокий уровень подготовки к практическим действиям. Совместные учения показали четкую скоординированную работу всех служб и подразделений", – заявил начальник отдела горного, нефтехимического и общепромышленного надзора МТУ Ростехнадзора Михаил Логвиненко.

По словам заместителя генерального директора Московского НПЗ по производственной безопасности Артема Галяутдинова, учения – это важная часть работы по обеспечению безопасности предприятия, а регулярные тренировки позволяют отрабатывать разные варианты нештатных ситуаций, а также поддерживать знания и навыки на должном уровне.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла подготовка всех спасательных служб к летнему купальному сезону. Для предотвращения несчастных случаев специалисты на постоянной основе патрулируют водоемы, а также вместе с правоохранителями проводятся рейды по выявлению детей до 14 лет, которые отдыхают вблизи водных объектов без присмотра родителей.