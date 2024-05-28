Дерматолог Кудашкина: ношение полотенца на голове может повредить структуру волоса

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Ношение полотенца на голове более 10 минут может привести к повреждению структуры волос. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила дерматолог Елена Кудашкина.

По ее словам, после выхода из душа человек вытирает полотенцем тело, которое после становится сырым. Если же, как утверждает врач, обернуть в него волосы и оставить такое полотенце на голове, то есть риск повреждения структуры волоса, так как волосы в подобном тюрбане будут преть.

В связи с этим эксперт напомнила, что не стоит держать полотенце на голове более 5–10 минут. Также она порекомендовала использовать для просушки волос быстросохнущее полотенце.

"Когда мы берем волосы уже под фен, то они должны идти туда на 80% высушенные, если они истонченные. Кстати, полотенцем не надо волосы тереть, а нужно промокать, чтобы впиталась влага. Если волос плотный и жесткий, то на 50% высушенные должны быть", – подытожила Кудашкина.

Ранее эксперты рассказали, как избавиться от избыточной жирности волос летом. Так, контролировать выработку секрета сальных желез помогают средства для волос с морской солью, включая шампуни и спреи. Стилисты также считают, что снизить жирность волос во время сушки можно, используя более щадящий режим сушки. Негативное влияние на волосы также оказывает жесткая вода, поэтому специалисты посоветовали прибегать к смягчающим средствам.

