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Общество

11:04

Мединский признался в своем увлечении игрой Doom

общество

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Министр культуры Владимир Мединский признался, что в 1990-е годы увлекался игрой Doom. Об этом сообщает РБК.

По его словам, в 1992 году он решил установить на свой компьютер популярную в то время игру Doom. "Я пришел вечером с работы, сел в него играть, молодой, холостой и обеспеченный. И только когда солнце взошло и стало бить нестерпимо в глаза в районе шести утра, а я уже вышел на финальный уровень, я закончил", – рассказал министр.

Глава Минкультуры добавил, что удалил игру после того, как почувствовал себя игроманом. С тех пор он больше не играл в компьютерные игры, поскольку они "быстро засасывают".

Ранее Мединский заявил, что ресурсы ведомства и определенные полномочия не позволят ввести в стране какую-либо цензуру. Он пояснил, что цензура – это разрешение или запрет творческого действия до преподнесения публике.

Такого рода цензура в стране запрещена Конституцией. Министр подчеркнул, что "не дело федерального чиновника в моем лице ставить под сомнение конституционные нормы и как-либо их комментировать".

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