Более 40 пар поженятся в Москве в новогодние праздники

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
Свыше 40 пар узаконят свои отношения в Москве в новогодние праздники. До 2 декабря 2017 года можно подать заявление на заключение брака, рассказала начальник столичного управления ЗАГС Ирина Муравьева. Сделать это можно лично или в электронном виде – через сайт mos.ru.
В первые дни Нового года свадьбу сыграют 43 пары. В полном объеме отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания города возобновят работу 9 января 2018 года.
Во все дни, кроме 6 января, отделы ЗАГС будут работать в обычном режиме: с 9:00 до 18:00 с перерывом с 14:00 до 15:00. 6 января – предпраздничный укороченный день, поэтому отделы ЗАГС закроются на час раньше, сообщает Агентство "Москва".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: