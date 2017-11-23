Более 40 пар поженятся в Москве в новогодние праздники

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Свыше 40 пар узаконят свои отношения в Москве в новогодние праздники. До 2 декабря 2017 года можно подать заявление на заключение брака, рассказала начальник столичного управления ЗАГС Ирина Муравьева. Сделать это можно лично или в электронном виде – через сайт mos.ru.

В первые дни Нового года свадьбу сыграют 43 пары. В полном объеме отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания города возобновят работу 9 января 2018 года.

Во все дни, кроме 6 января, отделы ЗАГС будут работать в обычном режиме: с 9:00 до 18:00 с перерывом с 14:00 до 15:00. 6 января – предпраздничный укороченный день, поэтому отделы ЗАГС закроются на час раньше, сообщает Агентство "Москва".