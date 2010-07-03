Эксперт не увидел оскорбления императора Японии в наряде жены Зеленского

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Доктор исторических наук и эксперт по Японии Александр Мещеряков не посчитал оскорбительным цвет платья жены президента Украины Елены Зеленской, в котором она пришла на прием к императору Японии Нарухито, сообщает ИА "НСН".

По его словам, полторы тысячи лет назад придворные наряды действительно подвергались строгому регламенту, однако придворный и дипломатический ритуалы – это абсолютно разные понятия, которые не следует путать.

"Император и императрица появляются в традиционном наряде. Но через 15 минут они будут одеты совершенно по-другому, и никого это не удивляет", – рассказал эксперт.

Ранее пользователи Сети раскритиковали платье Елены Зеленской. Супруга украинского лидера надела платье в пол и перчатки бледно-желтого цвета. Пользователи соцсетей отметили, что представители иностранных делегаций не должны надевать вещи желтого цвета на официальные приемы в Японии. Такой цвет традиционно могут использовать только члены императорской семьи.

