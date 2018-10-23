Путин поручил продлить мораторий плановых проверок для малого бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мораторий на плановые проверки по государственному контролю для малого бизнеса должен быть продлен еще на два года. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на форуме "Опора России" 23 октября.

"Для малых компаний и самозанятых граждан предлагаю продлить надзорные каникулы. Прошу правительство и Госдуму оперативно принять необходимые решения", – сказал Путин.

Этот шаг в очередной раз доказывает то, что государство доверяет бизнесу и рассчитывает на его ответственность, добавил он.

Двухлетний мораторий на плановые проверки заканчивается в декабре 2018 года. Эта мера затронула более 500 тысяч предпринимателей и позволила поддержать бизнес, снизив издержки.

Однако, по словам президента, некоторые предприниматели смогли адаптироваться к новым условиям и научились действовать не в интересах общества и государства, а в своих личных целях. Есть сферы, где нужен постоянный жесткий контроль, подчеркнул Путин. Это в первую очередь касается тех компаний, которые имеют более высокий профиль риска и чья деятельность связана с обеспечением безопасности людей.

Ранее президент призвал максимально упростить процедуру создания и ведения среднего и малого бизнеса.