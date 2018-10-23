Путин поручил продлить мораторий плановых проверок для малого бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мораторий на плановые проверки по государственному контролю для малого бизнеса должен быть продлен еще на два года. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на форуме "Опора России" 23 октября.
"Для малых компаний и самозанятых граждан предлагаю продлить надзорные каникулы. Прошу правительство и Госдуму оперативно принять необходимые решения", – сказал Путин.
Этот шаг в очередной раз доказывает то, что государство доверяет бизнесу и рассчитывает на его ответственность, добавил он.
Двухлетний мораторий на плановые проверки заканчивается в декабре 2018 года. Эта мера затронула более 500 тысяч предпринимателей и позволила поддержать бизнес, снизив издержки.
Однако, по словам президента, некоторые предприниматели смогли адаптироваться к новым условиям и научились действовать не в интересах общества и государства, а в своих личных целях. Есть сферы, где нужен постоянный жесткий контроль, подчеркнул Путин. Это в первую очередь касается тех компаний, которые имеют более высокий профиль риска и чья деятельность связана с обеспечением безопасности людей.
Ранее президент призвал максимально упростить процедуру создания и ведения среднего и малого бизнеса.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: