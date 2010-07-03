Пилот рассказал о состоянии питьевой воды в российских самолетах

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Заслуженный пилот России прокомментировал сообщения о том, что в самолетах не стоит заказывать напитки, поскольку вода там очень грязная. Он заявил, что на самом деле дела обстоят совсем по-другому.

"С водой дела у нас обстоят по-другому, в отличие от Америки. Привозят воду в контейнерах, она поступает из определенных баков уже очищенная, поэтому ничего страшного нет. У нас даже некипяченую воду можно пить. Я пролетал в качестве пилота 41 год и могу точно сказать, что уровень обслуживания поднялся", – сказал Москве 24 заслуженный пилот РФ Петр Марченко.

Ранее стюардесса Джамила Хардвик в интервью Insider Edition рассказала, почему на борту самолета не стоит заказывать чай или кофе. Она подчеркнула, что вода, из которой готовят горячие напитки, грязная. По ее словам, американские авиакомпании стерилизуют трубки, по которым поступает жидкость, всего четыре раза в год, а бортпроводники никогда не пьют эту воду во время полета.

Хардвик также посоветовала пассажирам протирать откидные столики в самолетах антибактериальными салфетками.

Ученые выяснили, почему в самолетах часто подают пресную еду на вкус. Они отметили, что вкусовые рецепторы человека сильно притупляются при полете. Исследователи создали в металлической трубе условия, похожие на полетные, и добровольцам, которые попробовали еду в такой обстановке, пища показалась пресной. При низком давлении люди на 30% хуже воспринимают любые запахи и вкусы.

