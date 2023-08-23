Названы города России, в которых люди больше всего тратят на ювелирные изделия

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В Москве и Санкт-Петербурге больше всего покупают ювелирные изделия. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на результаты исследования ювелирного магазина.

В исследовании сказано, что в Москве тратят в среднем на украшения примерно 12,7 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 7,8 тысячи рублей. Следом за ними в рейтинге расположились Краснодар (7,7 тысячи рублей), Нижний Новгород (7,4 тысячи рублей) и Ростов-на-Дону (7,2 тысячи рублей). Меньше всего расходуют средства на драгоценности в Перми – в среднем 4,3 тысячи рублей, в Омске – 5,2 тысячи рублей. Замыкает тройку Воронеж, где средний чек покупки составляет 5,25 тысячи рублей.

В целом по России средний чек на драгоценности увеличился на 15% и достиг 7,1 тысячи рублей. В городах-миллионниках он составляет от 4,4 до 12,8 тысячи рублей. Однако в исследовании отмечают, что динамика среднего чека в разных городах отличается: в Воронеже он вырос на 30%, а в Уфе – всего на 2%.

Ранее министерство финансов РФ в марте 2024 года планирует запустить ювелирный маркетплейс, на котором смогут торговать производители из стран ЕАЭС. Как объяснили в ведомстве, площадка позволит покупателям находить интересующие их украшения, не посещая при этом сайты отдельных брендов. Кроме того, там же можно будет сравнить цены и выбрать наиболее выгодное предложение.

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