В Госдуме назвали источник единовременных выплат пенсионерам и военным

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Средства на единовременные выплаты пенсионерам и военным будут выделены из дополнительных доходов бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.
По его словам, в первую очередь речь идет о пенсионерах. Макаров подчеркнул, что удорожание продуктов и всего необходимого в повседневной жизни сильнее всего сказывается на малообеспеченных.
"Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано", – сказал Макаров.
Депутат добавил, что пенсионеры и военнослужащие получат выплаты до конца этого года.
Как рассказал агентству первый замглавы фракции "Единая Россия" в нижней палате парламента Андрей Исаев, только на выплаты пенсионерам понадобится около 500 миллиардов рублей.
Ранее Владимир Путин выступил с предложением организовать в этом году дополнительную разовую выплату для всех российских пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Он пояснил, что реальная инфляция для пожилых людей оказывается выше средней в стране.
Кроме того, глава государства предложил разово выплатить в среднем по 15 тысяч рублей военнослужащим.
Также стало известно, что закон, необходимый для начала анонсированных президентом выплат, будет принят парламентом в самом начале осенней сессии.
Путин поручил дополнительно разово выплатить пенсионерам по 10 тыс рублей
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