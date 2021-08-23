В Москве выявлено 1 458 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице за последние сутки выявили 1 458 новых случаев заражения коронавирусом. За это время госпитализировали 447 человек, на ИВЛ находится 321 пациент. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
"В городе выздоровели еще 2 006 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 429 919", – говорится в сообщении.
Также за минувшие 24 часа в столице скончались 53 пациента с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.
В Оперштабе напомнили, что для победы над пандемией необходимо вакцинироваться. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
За последние сутки в России подтвердили 19 454 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрирован 6 766 541 случай (+0,29%) COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что опасные штаммы коронавируса "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта", которые отличаются высокой заразностью, расширили свою географию.
"Спутник V" модифицировали против индийского штамма "Дельта"
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