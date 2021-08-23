В России выявили 19 454 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России подтвердили 19 454 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперштаб. В том числе выявлено активно 1 603 (8,2%) эпизода без клинических проявлений.

На Москву пришлось 1 458 случаев, на Московскую область – 1 187, на Санкт-Петербург – 691, на Свердловскую область – 526, на Ростовскую область – 485, на Пермский край – 478, на Воронежскую область – 464, на Нижегородскую область – 454, на Красноярский край – 448, на Самарскую область – 437, на Иркутскую область – 395, на Омскую область – 387, на Челябинскую область – 379, на Республику Крым – 356, на Ставропольский край – 350.

Всего в России зарегистрирован 6 766 541 случай (+0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе – 0%, Москве – 0,09%, Санкт-Петербурге – 0,12%.

За последние сутки в стране подтверждено 776 смертей, за все время пандемии умерли 176 820 человек. За минувшие 24 часа выписали 15 401 человека, за весь период – 6 034 867.

Ранее сообщалось, что в мире могут появиться новые варианты коронавируса, которые будут обладать высоким уровнем заразности и смогут избегать воздействия на них антител.

По мнению специалиста из Швейцарии, к этому может привести неизбежная мутация штаммов "Бета", "Гамма" и "Дельта", что осложнит борьбу с пандемией в следующем году.