До 25 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Москве 23 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 23 июля, в Москве прогнозируется от 23 до 25 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность. В отдельных районах города пройдет кратковременный дождь.

В Подмосковье воздух прогреется до 22–27 градусов. При этом в некоторых районах возможны осадки и гроза. На территории области будет дуть южный и юго-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что среда, 23 июля, завершит период самых теплых дней в Москве. С четверга, 24 июля, столбики термометров будут постепенно снижаться.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Подмосковье начнет расти в пятницу, 25 июля. Она может достичь 30 градусов.