В России рассекретили документы об обороне Киева в 1941 году

Фото: kiev1941.mil.ru

Минобороны РФ опубликовало на официальном сайте архивные документы, рассказывающие о героизме красноармейцев, проявленном в ходе Киевской стратегической оборонительной операции в 1941 году.

Они размещены в разделе "Киевская оборонительная: бессмертный подвиг на берегах Днепра".

"Защита родной земли стала святым долгом всех советских людей. Опубликованные в разделе документы свидетельствуют об огромном вкладе в борьбу с фашизмом мирного населения Киева, а также местных комсомольских и партийных организаций. В общей сложности свыше 200 тысяч жителей Киева добровольно вступили в Красную Армию, еще свыше 160 тысяч ежедневно работали на строительстве оборонительных рубежей", – говорится в сообщении.

Среди опубликованных документов – доклад начальника штаба Юго-Западного фронта Александра Покровского, который в октябре 1941 года сообщил, что в окружение попали более 450 тысяч военнослужащих. Также обнародован доклад майора Михаила Банного, в котором говорится, что 20 сентября 1941 года в населенном пункте Городище группа численностью в 600 человек предприняла попытку прорваться из окружения.

Сейчас в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской областях Украины расположены многочисленные воинские захоронения. По данным российского военного ведомства, там находится более 7 тысяч солдатских могил времен Великой Отечественной войны.

Ранее Минобороны рассекретило материалы, раскрывающие замысел немецко-фашистского командования в войне против СССР, в том числе перевод с немецкого на русский язык "плана Барбаросса", а также документы, рассказывающие об обороне Брестской крепости и военно-морских баз.