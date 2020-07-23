Художника Чижикова похоронили на Востряковском кладбище

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Художника Виктора Чижикова 23 июля похоронили на Востряковском кладбище в столице. Его отпевание прошло в церкви Иоанна Предтечи, рассказали РИА Новости в Российском фонде культуры.

Народный художник РФ скончался 20 июля на 85-м году жизни. В течение последних лет иллюстратор боролся с тяжелым заболеванием.

Чижиков был создателем мишки, который стал талисманом летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Он также является автором работ для таких издательств, как "Малыш", "Детская литература" и журналов "Мурзилка".

Виктор Александрович Чижиков родился 26 сентября 1935 года. Учился в Московском полиграфическом институте на художественном отделении. С конца 1950-х годов занимался книжной иллюстрацией. Народный художник РФ с 2016 года. Был членом Союза журналистов РСФСР. Его работы также есть в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина.