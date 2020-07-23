Названы направления, которые туристы чаще всего выбирают для путешествия на поезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Названы самые популярные направления для путешествия на поезде. Рейтинг составили аналитики онлайн-сервиса для бронирования билетов "Туту.ру".
Самыми востребованными оказались железнодорожные маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом. Стоимость билетов на данное направление снизилась в среднем на 11%. Также часто выбирают поездки из Москвы в Нижний Новгород, Брянск, Владимир и Иваново. Поднялись в рейтинге поезда из столицы в Тулу, Смоленск и Рязань.
К слову, маршруты в направлении черноморских курортов не входят в список лидеров. К примеру, направление Москва – Анапа оказалось лишь на 16-м месте рейтинга. По словам аналитиков, из-за подешевевших в период пандемии авиабилетов путешественники стали предпочитать летать на самолетах.
Ранее Ассоциация туроператоров России рассказала о подробностях программы стимулирования туристических поездок по РФ. При покупке тура в один из регионов из перечня, который определен Ростуризмом, на карту поступит денежный кешбэк.
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