В столице 23-28 июля пройдут мероприятия ко Всемирному дню борьбы с гепатитом

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В столичных поликлиниках и клинико-диагностических центрах с 23 по 28 июля пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с гепатитом.
Медучреждения проведут лекции, посвященные теме профилактики вирусных гепатитов в центрах здоровья и отделениях медицинской профилактики. Об этом говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы.
Кроме того, с 23 до 27 июля в Центре медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы будет работать "горячая линия". Желающие смогут задать вопросы по профилактике гепатитов с 9:00 до 16:00 по телефону: 8 (499) 194-27-74.
27 июля в Инфекционной клинической больнице №1 пройдут мероприятия школы для больных хроническими вирусными гепатитами, а 28 июля в столичном парке "Сокольники" состоится акция "СТОП – гепатит". На акции можно будет узнать о возможностях профилактики этих заболеваний.
Всемирный день борьбы с гепатитом проходит каждый год 28 июля.
Что такое гепатит С
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