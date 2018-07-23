Около тысячи туроператоров в течение трех лет ушли с рынка

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В результате "естественного отбора" с 2014 года с российского рынка ушли более тысячи компаний-туроператоров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

"Несложно заметить, что уход подавляющего большинства операторов прошел безболезненно для рынка и для потребителей", – рассказали в организации. Подчеркивается, что закрывались мелкие и неустойчивые компании с рискованной финансовой моделью.

Эксперты заверили, что продолжающийся уход с рынка мелких и средних компаний не может повлиять на стабильность туристической отрасли.

Ранее сообщалось, что туроператор "Интрэвел Столешники" исключен из Единого федерального реестра туроператоров с 20 июля. В 2017 году компания, согласно заявленным в Ростуризм данным, отправила за границу менее 1,4 тысячи человек, которым продала полноценные туры с перелетом и проживанием в отелях на 38,7 миллиона рублей.

В конце июня прекратил деятельность туроператор "Матрешка-Тур". С 30 июня структура крупного туроператора "Натали турс" – компания "Панорама тур" – прекратила чартерное авиасообщение для туристов. Со 2 июля туроператор "Аврора-БГ" приостановил летние чартерные программы в Болгарию и Черногорию. 3 июля закрылся туроператор DSBW-Tours.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Борзыкин отмечает, что в сложившейся ситуации туристам не стоит паниковать: "У компаний, прекративших свою деятельность, проблемы длились годами, и количество туристов к настоящему моменту у них осталось незначительное".