Около тысячи туроператоров в течение трех лет ушли с рынка

Фото: depositphotos/Iakov
В результате "естественного отбора" с 2014 года с российского рынка ушли более тысячи компаний-туроператоров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
"Несложно заметить, что уход подавляющего большинства операторов прошел безболезненно для рынка и для потребителей", – рассказали в организации. Подчеркивается, что закрывались мелкие и неустойчивые компании с рискованной финансовой моделью.
Эксперты заверили, что продолжающийся уход с рынка мелких и средних компаний не может повлиять на стабильность туристической отрасли.
Ранее сообщалось, что туроператор "Интрэвел Столешники" исключен из Единого федерального реестра туроператоров с 20 июля. В 2017 году компания, согласно заявленным в Ростуризм данным, отправила за границу менее 1,4 тысячи человек, которым продала полноценные туры с перелетом и проживанием в отелях на 38,7 миллиона рублей.
В конце июня прекратил деятельность туроператор "Матрешка-Тур". С 30 июня структура крупного туроператора "Натали турс" – компания "Панорама тур" – прекратила чартерное авиасообщение для туристов. Со 2 июля туроператор "Аврора-БГ" приостановил летние чартерные программы в Болгарию и Черногорию. 3 июля закрылся туроператор DSBW-Tours.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Борзыкин отмечает, что в сложившейся ситуации туристам не стоит паниковать: "У компаний, прекративших свою деятельность, проблемы длились годами, и количество туристов к настоящему моменту у них осталось незначительное".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: