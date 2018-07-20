Отпуск в аэропорту: в России прекратил деятельность еще один туроператор

Российский туроператор "Интрэвел Столешники" (Intravel Stoleshniki) заявил сегодня о прекращении своей деятельности. И это уже второй подобный случай за месяц. В начале июля закрылся один из ветеранов рынка DSBW-Tours. Кроме того, недавно серьезные трудности возникали у крупного оператора "Натали Турс", который вынужден был аннулировать все туры с 4 июля по 30 сентября. Сейчас компанию проверяет столичная прокуратура. О том, пора ли уже начинать паниковать тем, кто планировал в ближайшие месяцы отправиться в отпуск, в материале портала Москва 24.

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Июль еще не закончился, но уже нанес сразу несколько серьезных ударов по туристическому рынку России. Ситуация пока еще далека от коллапса 2014 года, когда в результате массового банкротства компаний пострадали десятки тысяч человек, многие из них смогли получить частичную компенсацию лишь через суд. С тех пор был принят ряд мер, ужесточающих контроль за рынком. Но это – слабое утешение для тех, кто из-за проблем туроператоров лишился запланированного отпуска. Да и тех, кому отпуск только предстоит, фраза "бывало и хуже" вряд ли успокоит.

Впрочем, эксперты призывают сохранять спокойствие. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Борзыкин отмечает: "Не стоит паниковать. У компаний, прекративших свою деятельность, проблемы длились годами, и количество туристов к настоящему моменту у них осталось незначительное. У DSBW, в частности, было около 250 человек за границей, и все они спокойно возвращаются домой. Что касается “Натали”, клиенты этой компании также продолжают отдых до конца недели и потом возвращаются. У всех закрывшихся компаний хвост проблем тянулся еще с 2014 года.

Больше практически ни у каких туроператоров таких проблем нет. Планируя отпуск, ориентироваться надо не на сверхдешевые туры, а смотреть на тех операторов, которые имеют различный продукт, направление, ну и являются достаточно крупными. Поэтому, никакой паники! Если сравнивать с 2014-ым – в год не более трех-пяти операторов уходит и, как правило, ни разу не пришлось кого-то вывозить из-за границы за этот промежуток времени. Но, все равно, надо подходить к отпуску осмотрительно, обращать внимание на то, где кто продает, на размер компании, есть ли страховка, заключают ли договор, а не наобум покупать тур."

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Для туристов, которые все-таки попали в сложное положение из-за проблем туроператора, Ростуризм выпустил специальную памятку. Вот ее основные пункты:

