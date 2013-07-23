Стела "Я люблю Москву" появилась в парке "Сокольники", сообщает Олег

Фото:Sosedi.ru.

22 июля у главной клумбы парка "Сокольники" была установлена двухметровая стела "Я люблю Москву". Данная конструкция станет символом возрождения московских парков и позитивных изменений в столице.

"Лучший город земли! Таким вот образом парк Сокольники признается городу в любви. Ну а что, да у нас пробки, ремонт дорог, но город-то красивый! Особенно ночью! Все светится, дороги пустые, красота" , - пишет житель района Сокольники Олег.

Ранее такая же стела была установлена на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

Глобальная акция "Я люблю Москву" при поддержке департамента культуры города Москвы будет проходить вплоть до Дня города. Принять участие в ней может любой желающий. Для этого надо сфотографироваться рядом со стелой и выложить получившееся изображение в социальных сетях с хештегом #ялюблюмоскву. По результатами рейтингового голосования на сайте ялюблюмоскву.рф будут выбраны лучшие работы, авторы которых получат призы - сувенирную продукцию с логотипом "Я люблю Москву".

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