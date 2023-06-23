Москва онлайн покажет праздник выпускников в Парке Горького

Фото: Москва 24/Никита Симонов

24 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть праздник выпускников в Парке Горького. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с молодежью, узнает об их мечтах и планах на дальнейшую жизнь.

В этом году главные темы торжества – "Первые" и "Наставники".

На территории парка будут работать интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки. На сцене выступят более 60 артистов, за которых ранее проголосовали сами старшеклассники. Свои хиты будут исполнять Филипп Киркоров, Shaman, группа "Дискотека Авария", Артур Пирожков, Люся Чеботина, Глюк’оZa и Мот.

Смотрите прямую трансляцию 24 июня в 21:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.