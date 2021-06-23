Экономист оценил инициативу ввести "многодетный" капитал в России

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Предложение разработать регламент для введения ежегодных выплат многодетным семьям оценил кандидат экономических наук Михаил Беляев, сообщает RT.

По мнению эксперта, данная инициатива вполне реализуема. Но он предлагает для начала четко определить значение понятия "многодетная семья" и порог, с которого нужно начинать оказывать помощь.

"Речь идет о 100 тысячах на семью и те семьи, которых это коснется, конечно, воспримут это с одобрением и с энтузиазмом. Для того чтобы назначать дополнительные финансовые выплаты, как в данном случае, может быть, как следует стоит подумать над общим доходом семьи и общим материальным положением", – отметил Беляев.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент для введения ежегодных выплат многодетным семьям.