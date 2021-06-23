Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:35

Экономист оценил инициативу ввести "многодетный" капитал в России

общество экономика

Фото: depositphotos/aletia

Предложение разработать регламент для введения ежегодных выплат многодетным семьям оценил кандидат экономических наук Михаил Беляев, сообщает RT.

По мнению эксперта, данная инициатива вполне реализуема. Но он предлагает для начала четко определить значение понятия "многодетная семья" и порог, с которого нужно начинать оказывать помощь.

"Речь идет о 100 тысячах на семью и те семьи, которых это коснется, конечно, воспримут это с одобрением и с энтузиазмом. Для того чтобы назначать дополнительные финансовые выплаты, как в данном случае, может быть, как следует стоит подумать над общим доходом семьи и общим материальным положением", – отметил Беляев.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент для введения ежегодных выплат многодетным семьям.

Число многодетных семей в Москве выросло почти в 2,5 раза за 10 лет

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать