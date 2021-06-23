Центр "Моя карьера" 30 июня проведет день вакансий онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центр "Моя карьера" проведет день вакансий "Заработай этим летом 2.0" 30 июня в онлайн формате, об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Жителям столицы предложат порядка тысячи вакансий всесезонной и удаленной работы от 20 крупных компаний, среди которых международная сеть кофеен, организатор детских праздников, сервис проката, оператор крупнейшей в России сети ресторанов, онлайн-школы, рекламное агентство и курьерские службы.
Как отметила директор центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец, такие предложения сейчас наиболее востребованы среди соискателей.
"В это непростое время мы делаем все возможное, чтобы наши соискатели не теряли возможность найти работу и оставались в безопасности. <...> Мы не могли отменить запланированное мероприятие и решили провести его в онлайн-формате", – сказала Швец.
Она подчеркнула, что в прошлый раз на день вакансий пришли порядка 450 граждан, большинство из них уже получили приглашение на собеседование.
Для участия в дне вакансий "Заработай этим летом 2.0" необходимо предварительно зарегистрироваться. Отмечается, что направить резюме и пройти собеседование также можно будет в дистанционном формате.
Ранее москвичей пригласили на бесплатный онлайн-курс "Шесть навыков эффективного соискателя", состоящий из пяти практических вебинаров и онлайн-сессий. Его проводит инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ.
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