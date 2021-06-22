"Техноград" приглашает на онлайн-курс по поиску работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Бесплатный онлайн-курс "Шесть навыков эффективного соискателя" проводит инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ. Москвичей приглашают посетить пять практических вебинаров и онлайн-сессий с вопросами и ответами. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Курс для соискателей проводят уже в седьмой раз. 768 слушателей оценили положительный эффект от обучения, а 151 подал заявку на индивидуальное сопровождение в поиске работы по итогам курса", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Занятия начнутся 24 июня. Они будут бесплатными, для участия необходима регистрация.

Ранее у столичного "Технограда" появился авторский карьерный подкаст. Его слушатели узнают, как произвести впечатление на собеседовании, составить хорошее резюме и стать востребованным на рынке труда.