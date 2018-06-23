23 июня 2018, 17:23Общество
На Москву обрушился дождь с градом
Фото: ТАСС/Георгий Полищук
В некоторых районах Москвы прошел дождь с градом. Очевидцы поделились видео непогоды. Кадры сделаны в районе Беговой.
О грозе и сильном ветре предупреждали синоптики накануне. При грозе возможно усиление ветра до 12–17 метров в секунду.
Кроме того, суббота может стать самым жарким днем с начала лета. Воздух прогреется до +30... +32 градусов.
В регионе из-за риска возникновения пожаров объявлен желтый уровень опасности.
В столицу пришли дождь с градом
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