Верховный суд РФ предложил не заключать под стражу лиц без места жительства

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Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил не заключать в СИЗО граждан без постоянного места жительства. Об этом сообщает "Интерфакс".

Он предложил пересмотреть избрание мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, лицам без определенного места жительства, но в установленном порядке зарегистрированных по месту пребывания.

Также Лебедев просит установить, что отсутствие у лица места жительства или пребывания не может стать основанием для продления срока.

Суд предложил заключать под стражу женщин, у которых есть маленькие дети, только в случае совершения ею тяжкого или особо тяжкого преступления. В качестве исключения станут преступления, которые носят насильственный характер, отметил Лебедев.

По уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести предлагается сохранить возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в тех случаях, когда обвиняемые предпринимали попытки скрыться или если избранная им мера пресечения был нарушена.

Обвиняемые в ненасильственных преступлениях средней тяжести также могут быть заключены под стражу, если не имеют постоянного места жительства или места пребывания на территории РФ

"Предложения Верховного суда РФ также предусматривают запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями", – сказал глава Верховного суда.

По его словам, в данный момент законодательство не предлагает подходов при избрании меры пресечения в зависимости от того, связано ли преступление с насильственными действиями или угрозами их применения.

Реализация предложений Верховного суда будет способствовать повышению правовой защищенности граждан, резюмировал Лебедев.

Ранее сообщалось, что фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы, если человек живет не по прописке. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что введенные штрафы являются неактуальными.

