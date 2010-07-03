Лингвист оценил возможность изучить валирийский язык из "Игры престолов"

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Кандидат филологических наук, доцент Института лингвистики РГГУ Александр Пиперски прокомментировал Москве 24 возможность изучения придуманного для сериала "Игра престолов" высокого валирийского языка. Соответствующий курс запустила популярная образовательная площадка.

"В принципе, язык довольно сложный для изучения. Сейчас, когда придумывают языки для фильмов, их часто делают похожими на естественные с нагромождением нетривиальных особенностей", – рассказал эксперт.

Пиперски пояснил, что в валирийском "очень сложная система склонений". Кроме того, существуют разные диалекты.

"Учить предлагается высокий валирийский. Тем не менее, там все равно очень нетривиально устроена система существительных и глаголов, поэтому я все-таки думаю, что его мало кому полноценно удастся выучить... Полагаю, что, как это обычно бывает, люди ограничатся базовой грамматикой. Это приятное развлечение, но не более того", – отметил он.



Александр Пиперски лингвист Валирийский язык намеренно создавался как довольно непростой. И в сериале это обыгрывается. Например, Тирион часто на нем плохо говорит. Так что это идея автора, что все не так просто – взял и заговорил.

По мнению Пиперски, достигшим наибольшего успеха в плане изучения можно считать клингонский язык из научно-фантастической медиафраншизы "Звездный путь". "На нем, возможно, хорошо говорит 30 человек в мире", – добавил эксперт. Что же касается валирийского, то Пиперски предположил, что общаться на нем, скорее всего, будет нереально, поскольку вряд ли его кто-то выучит до такого уровня.

Ранее образовательная площадка Duolingo запустила бесплатный курс по изучению вымышленного для сериала "Игра престолов" высокого валирийского языка. На сайте сообщается, что на него подписались уже порядка 996 тысяч человек. Начать изучение языка можно на компьютере, при этом создатели обещают запустить курс и для пользователей мобильных телефонов.

Высокий валирийский язык был разработан для сериала американским лингвистом и писателем Дэвидом Петерсоном. Среди наиболее известных языков, созданных специально для киновселенных, можно также выделить эльфийский из "Властелина колец" и язык На'ви из фильма "Аватар".



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