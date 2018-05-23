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Общество

23 мая 2018, 16:15

Герой мема "Гарольд, скрывающий боль" приехал в Москву

общество

Фото: vk.com/András Arató

Венгр Андраш Арато, прославившийся в Сети как герой популярного мема "Гарольд, скрывающий боль", приехал в Москву. Мужчина сообщил об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В качестве доказательства Арто выложил свой сниvок на фоне плаката "Я люблю Москву", с неизменной "поддельной" улыбкой. Подписчики уже начали активно приглашать знаменитого венгра в гости, в том числе и в другие города РФ.

Андраш Арато прославился в 2014 году, когда в Сети появились стоковые фотографии с его участием, на которых он запечатлен с неестественной улыбкой. Пользователи в шутку предположили, что мужчина прячет за ней совсем другие чувства, и родился мем "Гарольд, скрывающий боль".

В марте 2016 года "Гарольд" завел личную страницу во "ВКонтакте", благодаря ей пользователи узнали, как на самом деле зовут мужчину и откуда он родом.

В феврале 2018 года Арато снялся в клипе рок-группы Cloud 9+ на композицию Hide The Pain. Там венгр сыграл офисного работника, находящегося под прессом деспотичного начальства и скрывающего свою боль за улыбкой.

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