Герой мема "Гарольд, скрывающий боль" приехал в Москву

Венгр Андраш Арато, прославившийся в Сети как герой популярного мема "Гарольд, скрывающий боль", приехал в Москву. Мужчина сообщил об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В качестве доказательства Арто выложил свой сниvок на фоне плаката "Я люблю Москву", с неизменной "поддельной" улыбкой. Подписчики уже начали активно приглашать знаменитого венгра в гости, в том числе и в другие города РФ.

Андраш Арато прославился в 2014 году, когда в Сети появились стоковые фотографии с его участием, на которых он запечатлен с неестественной улыбкой. Пользователи в шутку предположили, что мужчина прячет за ней совсем другие чувства, и родился мем "Гарольд, скрывающий боль".

В марте 2016 года "Гарольд" завел личную страницу во "ВКонтакте", благодаря ей пользователи узнали, как на самом деле зовут мужчину и откуда он родом.

В феврале 2018 года Арато снялся в клипе рок-группы Cloud 9+ на композицию Hide The Pain. Там венгр сыграл офисного работника, находящегося под прессом деспотичного начальства и скрывающего свою боль за улыбкой.