У Михаила Абызова диагностировали пневмонию

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

У бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, которого обвиняют в мошенничестве и ряде других преступлений, обнаружили пневмонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Ольгу Дружинину.

"Он заболел пневмонией, состояние Абызова стабильное. Температуру экс-министру сбили, заболевание он переносит в легкой форме", – сказала она.

Дружинина также сообщила, что наличие коронавирусной инфекции у Абызова не подтвердили.

Уголовное дело в отношении бывшего министра было возбуждено в августе 2019 года после хищения денежных средств в размере 4 миллиардов рублей. Это одна из самых крупных сумм, связанных с уголовными делами о хищении государственных средств в России.

Ранее Гагаринский районный суд столицы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову об обращении в доход государства 32,5 миллиарда рублей. Адвокат Абызова заявил, что в суде им были представлены ряд ходатайств, которые были отклонены судьей.