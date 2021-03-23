В Минздраве сообщили о снижении смертности от туберкулеза в РФ до исторического минимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Уровень смертности от туберкулеза в России в прошлом году достиг исторического минимума, упав почти на 10% по сравнению с показателем 2019 года, рассказала главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева. Об этом сообщает ТАСС.

"За эти 20 лет у нас заболеваемость (снизилась. – Прим.ред.) более чем в три раза, а смертность – более чем в четыре раза. <...> Особый перелом мы отмечаем после 2015 года. За последний год мы имеем предварительные данные 2020 года, они еще не опубликованы. Но, по предварительным данным, положительный тренд сохранился, и показатель смертности снизился по сравнению с прошлым годом на 9,8% и достиг исторического минимума", – сказала Васильева.

Она уточнила, что заболеваемость туберкулезом также упала более чем на 21%. По словам специалиста, Россия отмечена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как страна, демонстрирующая тренд к снижению основных показателей по данному заболеванию.

"Вместе с тем последние 22 года Россия входила в список стран Всемирной организации здравоохранения с высоким бременем туберкулеза, эти списки пересматриваются каждые пять лет. И вот, по предварительным данным, по тем данным, которые опубликованы в глобальном отчете, в 2020 году Российская Федерация впервые за 22 года является кандидатом <...> на выход из этого списка. И мы ожидаем, что в ближайшее время, <...> в 2021 году, наша страна покинет этот список", – отметила Васильева.

Всего, по предварительным данным, в 2020 году в России было зафиксировано более 47 тысяч пациентов с туберкулезом. В их число входят и хронические больные, пояснила эксперт.

"Общее количество больных больше в два раза, чем выявлено. И больных с множественной лекарственной устойчивостью за прошлый год более 6 тысяч – 6 тысяч 700 примерно. Уточненные данные будут немного позже", – рассказала Васильева.

Ранее в Минздраве рассказали, что переболевшие коронавирусной инфекцией имеют повышенный риск развития туберкулеза. В ведомстве пояснили, что после перенесенного коронавируса у многих пациентов в легких происходят изменения в виде фиброза.