В Испании от коронавируса за сутки скончались 462 человека

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Число жертв коронавируса в Испании за сутки выросло на 462. Общее число заразившихся превысило 33 тысячи, увеличившись на 4,5 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава страны.

Всего от коронавирусной инфекции в Испании умерли 2 182 человека. В тяжелом состоянии находятся 2,3 тысячи человек, выздоровели 3 355.

По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая.

Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.