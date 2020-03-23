Кондитер из Дортмунда представил торт в виде рулона туалетной бумаги

В Дортмунде кондитер испек торт в виде рулона туалетной бумаги

Туалетная бумага, ставшая одним из необычных символов пандемии коронавируса COVID-19, появляется даже в кондитерских. Владелец пекарни из Дортмунда запечатлел средство гигиены в виде торта, как сообщает телеканал Москва 24.

Мужчина заявил, что его заинтересовал повышенный спрос на бумагу. Его съедобная версия не собирает толпы, но пользуется достаточно большим спросом.

Кондитер продает как полноразмерные версии, так и уменьшенные, на палочке.

В России на данный момент самыми востребованными товарами называют крупы, макароны и как раз туалетную бумагу. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали, что дефицита в товарах нет и не предвидится.

