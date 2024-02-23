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23 февраля, 06:31

Общество

Жителям столицы рассказали о погоде 23 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 23 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями и небольшие осадки. На дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 1 до 3 градусов тепла, в области – от -2 до +3 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в российских регионах, где наблюдаются высокие сугробы, приход весеннего тепла может затянуться. Синоптик объяснил, что солнце хорошо прогревает землю, лишь когда нет снега, и это тепло передается в воздух.

Около 0 градусов ожидается в Москве 23 февраля

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