Молодежь столицы возложила цветы к памятнику Суворову в День защитника Отечества

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В День защитника Отечества, молодежь столицы возложила цветы к памятнику Александру Суворову, расположенному на Суворовской площади. Об этом сообщает комитет общественных связей и молодежной политики Москвы.
По словам председателя комитета Екатерины Драгуновой, молодое поколение москвичей гордится героическими страницами истории и великими ратными подвигами предков.
"Сегодня молодежь Москвы вышла с инициативой возложить цветы к памятнику Александра Суворова – полководца, который известен не только храбростью и выдержкой, но и своей заботой о солдатах и верности Родине, о чем совершенно точно подчеркнул президент в ходе своего обращения", – сказала Драгунова, добавив, что Москва всегда помнит о тех, кто отдал жизни за мирное небо.
Отмечается, что возложение цветов прошло с соблюдением антиковидных норм. Участники подходили к памятнику группами по 2–3 человека, сохраняя социальную дистанцию. В общей сложности цветы возложили около 100 человек.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Глава государства традиционно посетил Александровский сад в День защитника Отечества.
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
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