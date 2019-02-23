Оттепель ждет москвичей в последний выходной зимы

Оттепель начнется в Москве в воскресенье. Температура воздуха начнет повышаться уже ночью. К обеду она достигнет плюсовых значений.
"Изменение характера погоды, связанные с прохождением теплого атмосферного фронта, сменой воздушных масс, в атмосфере над столицей произойдет уже в ночь на воскресенье. Процесс будет сопровождаться облачной с метелью и порывистым ветром погодой, и постепенным повышением температуры до положительных значений", – рассказал телеканалу Москва 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
В ночь на воскресенье минимальная температура в столице составит -5...-7. Днем будет облачно, местами возможны осадки. В дневные часы воздух в городе прогреется до 0 +2 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до климатической нормы и составит 749 миллиметров ртутного столба.
Между тем синоптики отмечают, оттепель в столицу пришла ненадолго. Буквально через три дня в городе снова похолодает, но сильных морозов уже не будет.
По словам метеорологов, климатическая весна в столице наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль.
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, февраль и март на европейской территории России будут зимними месяцами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.