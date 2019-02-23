Оттепель ждет москвичей в последний выходной зимы

Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис

Оттепель начнется в Москве в воскресенье. Температура воздуха начнет повышаться уже ночью. К обеду она достигнет плюсовых значений.

"Изменение характера погоды, связанные с прохождением теплого атмосферного фронта, сменой воздушных масс, в атмосфере над столицей произойдет уже в ночь на воскресенье. Процесс будет сопровождаться облачной с метелью и порывистым ветром погодой, и постепенным повышением температуры до положительных значений", – рассказал телеканалу Москва 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

В ночь на воскресенье минимальная температура в столице составит -5...-7. Днем будет облачно, местами возможны осадки. В дневные часы воздух в городе прогреется до 0 +2 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до климатической нормы и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Между тем синоптики отмечают, оттепель в столицу пришла ненадолго. Буквально через три дня в городе снова похолодает, но сильных морозов уже не будет.

По словам метеорологов, климатическая весна в столице наступит после 27 марта, когда можно ожидать стойкого перехода среднесуточной температуры через ноль.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, февраль и март на европейской территории России будут зимними месяцами.