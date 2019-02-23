Считавшемуся пропавшим без вести ветерану передали случайно найденную медаль

Фото: представитель поискового отряда "Совесть" Алексей Яковлев
Ветерану Великой Отечественной войны Ивану Кузнецову передали медаль "За отвагу", которую случайно нашел калининградский поисково-спасательный отряд в Зеленоградском районе области.
Руководитель поискового отряда "Совесть" Руслан Хисамов рассказал порталу Москва 24, что медаль обнаружили случайно. Поисковики пошли по пути, описанному в книге Владимира Беспалова и Василия Савчука "Прорыв на Земландский полуостров". В ее основе лежат рассекреченные архивы и карты. Они решили пройти пешком по местам боев 91-й гвардейской стрелковой дивизии.
Нога одного из поисковиков провалилась в яму. В земле он увидел предмет, похожий на медаль, который оказался медалью "За отвагу".
На ней удалось прочесть номер, по которому установили награжденного. Им оказался командир минометного взвода 91-й гвардейской стрелковой дивизии 279-го гвардейского стрелкового полка Иван Константиновича Кузнецов 1925 года рождения, уроженец Челябинской области. В архивах он числился пропавшим без вести. Поисковики вместе с руководством УМВД Калининградской области нашли родственников и самого Ивана Константинович. Ему торжественно вручили медаль.
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